إحالة 10 موظفين للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل في وسط سيناء

أحال أسامه العفش رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، 10 موظفين بمصالح حكومية للتحقيق، بسبب تغيبهم عن العمل.

وأعلن رئيس مركز ومدينة الحسنة فى بيان، أنه قام بجولة تفقدية بقرى المركز والمدينة، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزار قريتى القسيمة والمغفر للاطمئنان علي انتظام سير العملية التعليمية، وراجع تطبيق كافة سبل الوقاية اللازمه للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، من حيث تحقيق التباعد بين الطلاب في المقاعد والحالة العامة لنظافة المدارس، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، وأثناء المرور على مدرسة المغفر الابتدائية وبعد مراجعة دفتر الحضور والإنصراف تم تغيب4 من الموظفين وتم تحويلهم للشؤون القانونيه لعدم تواجدهم بمقر أعمالهم، كما تم المرور علي الوحدة القروية بقرية المغفر للوقوف علي مدي سير العمل بها والتأكد من وجود الموظفين في أعمالهم لتسهيل الخدمة المقدمه للمواطن بالقرية، وأثناء الإطلاع علي دفتر الحضور والإنصراف وجد غياب 2 من الموظفين وتم تحويلهم للشؤون القانونيه لعدم تواجدهم بمقر أعمالهم.

وأثناء المرور علي المدرسة الإعدادية بقرية القسيمة تبين غياب 2 من الموظفين وتم تحويلهم للشؤون القانونيه لعدم تواجدهم بمقر أعمالهم، وبالمرور علي الوحده الصحية بقرية القسيمة للتأكد من وجود الطاقم الطبي بعمله ومدي تقديم الخدمه للمواطن وتوفير العلاج اللازم للمرضي وبالإطلاع علي دفتر الحضور والانصراف تم تحويل 2 من العاملين للشؤون القانونية لعدم تواجدهم بمقر أعمالهم. كما تابع العمل بإدارة الشباب والرياضة بقرية القسيمة لمتابعة العمل فيها.