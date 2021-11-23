الأهلي يتأهل لربع نهائي كأس مصر في كرة السلة

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تأهل الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي، للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر موسم 2022/2021.

وجاء تأهل رجال سلة الأهلي لدور الثمانية، عقب الفوز على الترام بنتيجة 86/47، في دور ال 16.

ومن المقرر أن يواجه رجال سلة الأهلي في دور الثمانية، الفائز من مواجهة جزيرة الورد وأصحاب الجياد في دور ال 16.

وتوج المارد الأحمر منذ عدة أيام، ببطولة دوري المرتبط للمرة السابعة في تاريخه، عقب الفوز على الاتحاد السكندري في الدور النهائي.

وخاض الأهلي بطولة دوري المرتبط بقائمة ضمت 15 لاعباً هم، مودي الجارحي وعمر عزب وبودي حسام ومايكل طومسون وايهاب أمين وعمرو زهران وأحمد مهيب وإبراهيم الجمال وعمرو الجندي ومحمد أبو النصر ومروان سرحان وأحمد حمدي وعمر طارق وسيف سمير وسيف صلاح.

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري هو حامل لقب كأس مصر لرجال كرة السلة في الموسم الماضي، عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 78/76، في المباراة التي أقيمت وقتها على صالة الدكتور حسن مصطفى.