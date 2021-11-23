الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة دول تجمع الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مقر انعقاد قمة دول تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الإستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021-2025 للكوميسا، التي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.