أعربت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجون، عن شعورها بالإحباط إزاء الحكم القضائي الصادر اليوم الأربعاء، والذي يقضي بعدم أحقية الحكومة الاسكتلندية في تنظيم استفتاء ثان على الاستقلال دون موافقة الحكومة البريطانية.



وقالت ستورجون -خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم ونقله تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)- إنها ستحترم حكم المحكمة، لكنها شددت على أن المحكمة لا تشرع القانون وإنما تفسره فقط.

وتعهدت ستورجون بمواصلة السعي لاستقلال اسكتلندا عن بريطانيا قائلة "يعيق حكم اليوم السبيل لسماع صوت اسكتلندا فيما يتعلق بالاستقلال، لكننا سنبحث وسنجد سبيلا ديمقراطيا آخر لتحقيق الاستقلال".



وأضافت "أن تحقيق الاستقلال لم يعد مرغوبا فقط وإنما ضروريا إذا أرادت اسكتلندا الهروب من كارثة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، معربة عن استعدادها للعمل على التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء البريطاني للسماح بإجراء استفتاء جديد.



وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قضت اليوم بعدم أحقية الحكومة الاسكتلندية في تنظيم استفتاء ثان على الاستقلال دون موافقة الحكومة البريطانية.



وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون اسكتلندا لعام 1998 يمنح البرلمان الاسكتلندي سلطات محدودة، ليس من بينها سلطة التشريع لإجراء استفتاء.



وفي استفتاء عام 2014، الذي وافقت عليه الحكومة البريطانية، رفض الاسكتلنديون الاستقلال عن بريطانيا بنسبة 55% إلى 45%.