روسيا تخلي موقعا عسكريا بريف الحسكة قبل القصف التركي

كشفت قائد عسكري في الجيش الوطني السوري المعارض أن القوات الروسية أخلت اليوم الأربعاء أحد مواقعها في منطقة تل تمر في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، فيما أحرق موالون لقوات قسد سيارة تابعة للقوات الروسية.



وأكد القائد الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "القوات الروسية أخلت نقطة عسكرية لها في قرية الحمرة شمال بلدة تل تمر قبل بدء القصف الجوي التركي على مواقع ومقرات قسد في مناطق شمال سوريا اليوم، وقد احرق محتجون موالون لقسد عربة عسكرية تابعة للقوات الروسية قرب مدينة الدرباسية غرب مدينة القامشلي خلال مرورها في المنطقة".



وتنتشر نقاط للجيش الروسي في مناطق شمال شرق سوريا بالتوافق بين القوات الروسية والحكومة السورية وقسد.



وأضاف القائد العسكري أن " جميع الفصائل العسكرية في مناطق شمال سوريا وضعت في حالة تأهب ورفعت جاهزيتها القتالية استعداداً لعملية عسكرية يتم الإعداد لها بين الجيش التركي وفصائل الجيش الوطني ضد قوات قسد ووحدات حماية الشعب الكردي، وقد أخلت قوات قسد اغلب مقراتها في مناطق شمال سوريا تحسبا من قصف جوي تركي".



إلى ذلك واصلت الطائرات الحربية والمدفعية التركية قصفها على مناطق شمال سوريا في مواجهة هي الأعنف بعد القصف الذي شنته ليل السبت-الأحد الماضي.



وقالت مصادر مقربة من قسد لـ(د ب أ) " استهدفت طائرة حربية ومسيرة تركيا محطة للنفط شرق مدينة القامشلي، كما تعرضت عدة قرى في مناطق عامودة غرب القامشلي والمالكية والجوادية ومعبدة شرق مدينة القامشلي لقصف جوي من المسيرات التركية".



وأضافت المصادر " أن المسيرات التركية قصفت مواقع في منطقة عين العرب/ كوباني/بريف حلب الشرقي".