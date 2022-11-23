بوتين يشارك في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العاصمة الأرمينية يرفان، اليوم الأربعاء، للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن الجماعي، الهيئة الرئيسية للتكتل الذي تقودها موسكو والمعروف باسم منظمة معاهدة الأمن الجماعي.



وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أنه من المتوقع أن يحضر القمة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس قيرغستان صدر جاباروف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان.



وأصبحت مشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الفائز في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت الأحد الماضي بأغلبية ساحقة، موضع تساؤل وتشكك، إذ من المقرر أن يقام حفل تنصيبه السبت المقبل.



وذكرت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية (الكرملين)، في وقت سابق، أن قمة يريفان ستركز على مجالات التعاون الرئيسية داخل المنظمة، وكذلك المشاكل الدولية والإقليمية المهمة.



ومن المتوقع أن يجتمع بوتين مع باشينيان على هامش القمة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن الرئيس الروسي "ستتاح له فرصة" لقاء نظيره البيلاروسي أيضا.



وستسبق القمة اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية والدفاع، وكذلك اجتماع لأمناء مجالس الأمن القومي بالدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.



ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في هذه الاجتماعات الوضع العسكري والسياسي في مجالات الأمن الجماعي، ويبحثون أيضا السياسة الخارجية والتعاون العسكري ومكافحة الإرهاب داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي وإجراءات تعزيز نظام الأمن الجماعي.