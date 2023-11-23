ينطلق المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية إيجي فاسك، برئاسة الدكتور مسعد سليمان، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، رئيس المؤتمر، صباح الخميس، ويستمر إلى يوم 25 ديسمبر بالإسكندرية، بحضور 100 من علماء جراحة الأوعية الدموية من مختلف الدول الأجنبية، تتضمن "الولايات المتحدة و8 دول أوروبية، و8 دول عربية، إضافة إلى مصر المضيفة للمؤتمر".

وقال الدكتور مسعد سليمان، رئيس المؤتمر، وأستاذ جراحة الأوعية الدموية، إن المؤتمر يتضمن 10 ورش عمل و120 محاضرة علمية تتناول أحدث تقنيات علاج أمراض جراحة الأوعية الدموية من الانسدادات والتجلطات والمواد الحديثة المستخدمة لإذابتها أو شفطها.

وأضاف أن المؤتمر يتضمن عمليات تحويل الأوردة إلى شرايين لعلاج الحالات المتأخرة من القصور الحرج للدورة الدموية، والحديث في استعمال الدعامات والبالونات الذكية.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش الإرشادات العالمية لعلاج قرح الدوالي بالعلاج الهجين، والذي يعني الإزالة الجراحية للمادة المتخثرة، واستبدالها بدعامات، كما يعني بالحديث عن سبل التشخيص والعلاج لمرض احتقان الحوض المزمن، وكذا الضعف الجنسي عند الرجال نتيجة التسرب الوريدي باستخدام الحقن الوريدي المباشر.

وأضاف أن المؤتمر يتضمن الحديث في علاج تمدد الشرايين باستخدام الدعامات المغطاة مع إمكانية تعديلها لتتناسب مع فتحات الشرايين الثانوية، وكذلك أحدث الطرق لعلاج انسداد شرايين المخ المتسببة للجلطات باستخدام دعامات الشريان السباتي عن طريق الرقبة.

وأكد أن المؤتمر سيناقش أحدث أجهزة سحب الجلطات من الشريان الرئوي وهي تقنية جديدة تصل نسبة نجاحها إلى 97٪؜ علاوة على الاستخدامات الحديثة لعلاج قرحة القدم السكري مثل أغشية الجنين.