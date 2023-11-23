وفاة شاب إثر إصابته بفرد خرطوش في حفل زفاف بالفيوم

لقى شاب يبلغ من العمر 21 عاما يدعى أحمد سيد عبد العليم، مصرعه في حي قحافة بمحافظة الفيوم، إثر إصابته بطلق ناري من فرد خرطوش في أثناء حضوره حفل زفاف شقيق صديقه.



وتعود بداية الواقعة، إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بندر الفيوم يفيد بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام بوصول شاب مُقيم في حي قحافة بمحافظة الفيوم، جثة هامدة جراء إصابته بطلق خرطوش في الوجه، وتم إيداع جثه الشاب في مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وبالفحص حول تفاصيل الواقعة تبينت إصابة المجني عليه بفرد خرطوش في أثناء حضوره حفل زفاف شقيق أحد أصدقائه في حي قحافة التابعة لدائرة مركز شرطة بندر الفيوم، إذ أطلق أحد الأشخاص عيارا ناريا من فرد خرطوش كان بحوزته أصاب المتوفى مما أودى بحياته.

كما تبين أن الشاب الذي كان بحوزته فرد الخرطوش أثناء حفل الزفاف، يبلغ أيضا من العمر 21 عاما ويدعى أحمد.م.ص.ر، وجرى ضبطه والتحفظ على السلاح الذي كان بحوزته.