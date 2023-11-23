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قطر وإيران تبحثان التطورات في قطاع غزة

د ب أ
نشر في: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 11:03 م | آخر تحديث: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 11:03 م

استعرض الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، اليوم الخميس، مع حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني، الذي يزور البلاد حاليا مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما ما يتعلق بجهود اتفاق الهدنة الإنسانية والخطوات الجارية لتنفيذه.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية اليوم، ناقش الجانبان سبل التعاون لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، لتجاوز آثار العدوان، وفق "قنا".

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لوزير الخارجية الإيراني، خلال المقابلة، ضرورة حماية المدنيين ووقف فوري وتام لإطلاق النار، والعمل للحيلولة دون اتساع نطاق العنف والنزاع في المنطقة، مما سيكون له عواقب وخيمة على الجميع.

كانت مصر وقطر والولايات المتحدة قد توصلت إلى هدنة إنسانية مؤقتة بين حماس وإسرائيل في الحرب بينهما التي بدأت في السابع من الشهر الماضي.

وأعلن ماجد الأنصاري الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، أن الهدنة الإنسانية التي مدتها أربعة أيام ستبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح يوم غد الجمعة "وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين في الرابعة من عصر الجمعة وعددهم 13 من النساء والأطفال".

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