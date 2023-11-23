تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة

تجدد القصف الإسرائيلي العنيف، صباح اليوم الخميس، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنًا مع استمرار المحادثات والاتصالات بين مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة البدء في الهدنة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من بيت لاهيا شمالا حتى رفح جنوبا، بالتزامن مع إطلاق قنابل الإضاءة بكثافة في أجواء الشمال.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استمرت الغارات العنيفة في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس وكان آخرها استهداف ثلاثة منازل في بني سهيلا شرقا، وتم نقل شهيد وطفلة مصابة إلى مستشفى ناصر.

وأعاقت الغارات الإسرائيلية حركة مركبات الإسعاف، والدفاع المدني، ما أبقى على عشرات المواطنين من الضحايا تحت الركام.

وأشارت الى أن الغارات الإسرائيلية متواصلة في شمال القطاع تحديدا في بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا التي تم قصف مربع سكني كامل فيها؛ ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

واستُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس، إثر قصف الاحتلال برا وبحرا وجوا، لأحياء سكنية في العديد من المناطق في قطاع غزة، الذي يعد الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال استهدف شارع أبو قمر في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، عدة غارات على منازل المواطنين في النصيرات ومخيمها وسط القطاع، وجباليا شمالا.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، باستشهاد المصور الصحفي محمد معين عياش برفقة عدد من أفراد عائلته نتيجة قصف الاحتلال لمنزله في النصيرات.

وأضاف أن طائرات الاحتلال شنت غارات عنيفة على مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلين لعائلة الكرد في محيط منطقة شارع أبو حسني بدير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة العشرات.