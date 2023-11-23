قدم نادي اتحاد جدة السعودية قائمته الأولية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

و أشارت صيحفة الشرق الأوسط إلى أن القائمة تضم 35 لاعبًا من بينهم 10 محترفين وهم: البرازيلي مارسيلو جروهي حارس المرمى، المصري أحمد حجازي، البرازيليلويس فيليبي، ومواطنه فابينيو، البرتغالي جوتا، الفرنسي نجولو كانتي، البرازيلي رومارينيو، المغربي عبدالرزاق حمدالله، البرازيلي إيجور كورنادو، بالإضافة إلى النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

ومن المقرر أن يتم تقليص القائمة إلى 23 لاعبًا في موعد أقصاه 4 ديسبمر المقبل.

وأوضح التقرير أنه سيتم مراقبة الوضع الفني والبدني لأحمد حجازي، العائد من الإصابة في الركبة والتي أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر، تمهيداً لاتخاذه القرار النهائي بشأن تواجده في القائمة النهائية للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق يدرس الدفع بحجازي في دوري أبطال آسيا، ضد أجمك الأوزبكي و سباهان الإيراني لاتخاذ القرار النهائي بخصوص اللاعب.