فنلندا تطلب مساعدة وكالة فرونتكس لوقف المهاجرين من روسيا

أبلغت فنلندا وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) أنها بحاجة إلى المساعدة لكي تواجه العدد المتزايد من المهاجرين غير الشرعيين من روسيا.

وقال حرس الحدود الفنلندي اليوم الأربعاء، إن البلاد تحتاج إلى مزيد من الأفراد والمعدات لتأمين حدودها مع روسيا.

وذكرت وسائل إعلام فنلندية أن حرس الحدود طلب أيضا من القوات المسلحة المساعدة في بناء حواجز من الأسلاك الشائكة على المعابر الحدودية مع روسيا.

وقال إسمو كوركي، مدير إدارة الحواجز، لصحيفة "لانين" إن الحراس بدأوا بالفعل في إقامة بعض الحواجز بأنفسهم.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية، إيلفا يوهانسون إن وكالات الاتحاد الأوروبي مستعدة لمساعدة هلسنكي،مضيفةُ ن فنلندا طلبت 60 عنصرا من وكالة فرونتكس.

وتتهم هلسنكي موسكو بتوجيه مئات المهاجرين غير الشرعيين، معظمهم من الشرق الأوسط، إلى الحدود كجزء من عملية "هجينة" لزعزعة استقرار الدولة الواقعة في شمال أوروبا.

من جانبها تنفي روسيا هذه الاتهامات.

كان حرس الحدود الفنلندي قد أغلق يوم السبت الماضي، المعابر الحدودية فاليما ونويياما وإيماترا ونيرالا في جنوب شرق البلاد، والتي غالبا ما يستخدمها الأشخاص الذين يتنقلون من سانت بطرسبرج الروسية.

وردا على هذه الخطوة ، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه تم استدعاء السفير الفنلندي لدى روسيا، أنتي هيلانتيريا، إلى مبنى وزارة الخارجية، احتجاجًا على إغلاق هلسنكي نقاط التفتيش على الحدود الروسية الفنلندية.