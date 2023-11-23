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استشهد عشرات المواطنين، مساء اليوم الخميس، في قصف استهدف مدرسة ومنازل مواطنين شمال ووسط قطاع غزة.

وقال مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن 27 شهيدا ارتقوا وأصيب 93 آخرون على الأقل، في قصف مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تؤوي مئات النازحين، في مخيم جباليا شمال القطاع.

كما استشهد 8 مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الحربي منازل في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وأسفرت غارة لطيران الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة معن شرق خان يونس جنوب القطاع، عن إصابة عدد من المواطنين بجروح.