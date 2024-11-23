رامي صبري يكشف تفاصيل نصيحة موزع شهير في بدايته الفنية: صوتك وحش متغنيش

كشف المطرب والملحن رامي صبري، عن تلقيه نصيحة صادمة من موزع موسيقي شهير في بداية مشواره الفني، مفادها: «صوتك وحش، متغنيش».

وروى خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة «القاهرة والناس»، تفاصيل هذه الواقعة، رافضا الكشف عن اسم الموزع «احتراما له وتجنبا لإحراجه»، وفق تعبيره.

وقال صبري: «كان اسما كبيرا وقتها، وكنت بحاجة لسماع كلمة حلوة، لأننا في البداية نحتاج من يشجعنا ويطبطب علينا، حتى لو سيرفض العمل؛ لكنه كان بخيلا في مشاعره ومش حنين».

وأضاف: «كلماته ضايقتني جدًا في هذا اليوم؛ لكنها زادت من إصراري على النجاح بشكل لا يتخيله أحد، وهو من الأشخاص الذين دفعوني للعمل بشكل أكبر على نفسي».

وكشف عن رد فعله تجاه الموزع، قائلا: «لو قابلته بسلم عليه عادي، وأقبله وأرحب به عندما ألتقي به في أي حفل.. وأعتقد أنه مستغرب مني؛ لكن هذه أخلاقي»

وأوضح أن شخصيته تغيرت وصارت أكثر هدوءًا وعقلانية مع مرور الوقت، مضيفا أنه لم يعد ينزعج من الإساءات أو الاستفزازات، معتبرا أن التسامح أفضل بكثير من أي رد فعل غاضب.