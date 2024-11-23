تشميع 150 منشأة مخالفة وتحرير 1200 محضر متنوع خلال أسبوع بالإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية، اليوم السبت، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق؛ للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 150 منشأة مخالفة، وتحرير 1200 محضر متنوع ما بين "بيئة وصحة، وطب بيطري وقوى عاملة، وتموين وتفتيش صيدلي، وإشغال طريق، ورخص محال، وفرض غرامات فورية خلال أسبوع".

فيما وجه محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدا تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات والعمل على عدم عودتها مرة أخرى.