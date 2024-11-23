مسئول من فتح: مستعمرون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس

قطع مستعمرون، اليوم السبت، عشرات أشجار الزيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، عن مسئول في حركة فتح.

وصرح أمين سر حركة فتح في اللبن الشرقية، رجا عويس، بأن "عددا من المستعمرين قطعوا نحو 50 شجرة زيتون، في الأراضي الواقعة قرب الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، وتعود ملكيتها للمواطنين صدقي الأغبر ونبيل عويس".

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قالت "إن قوات الاحتلال والمستعمرين نفذوا 1490 اعتداء، خلال أكتوبر، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته".

وأضافت الهيئة: "تركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ 280 اعتداءـ ومحافظة القدس بـ179 اعتداء".