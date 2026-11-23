أجرى اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بمستشفى الصدر بمدينة بني سويف؛ وذلك في إطار متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المصغر الذي عقده مع قيادات القطاع الصحي بالمحافظة، لمتابعة توصيات ومخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للصحة، والوقوف على احتياجات المستشفيات وسُبل تطوير خدماتها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عماد البنا، مدير مستشفى بني سويف الجامعي، والدكتور محمد قريبة، وكيل مديرية الشئون الصحية ومقرر المجلس الأعلى للصحة، والدكتور محمد يحيى، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومحمد بكري، رئيس المدينة، والدكتورة هبة حسن، مدير مستشفى الصدر، وشيرين حسين، مسئول المكتب الفني بديوان عام المحافظة.

وتفقد المحافظ عددا من أقسام ومكونات المستشفى، شملت العيادات الخارجية والاستقبال ورعاية الصدر ومجمع الرعاية المركزة، واستمع إلى عرض من وكيل وزارة الصحة حول طبيعة الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى، وآليات تقديم الخدمة من خلال منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من الجهات المعنية.

كما استعرض وكيل وزارة الصحة الخدمات والأقسام التي يعتزم المستشفى إضافتها ودخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل خدمات السموم والسكتة الدماغية والتأهيل الرئوي والمنظار الرئوي والبرونكوسكوب وفصل البلازما باستخدام الأجهزة الحديثة، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يتعلق بإضافة تخصصات جديدة، تم الاتفاق على دراسة العمل على إنشاء قسم لقسطرة القلب، استثمارا لإمكانات المستشفى في دعم الخدمة الصحية بالمحافظة، وتخفيف الضغط على باقي المستشفيات، مع الحفاظ على طبيعة المستشفى وتخصصه الأساسي في أمراض الصدر.

كما ناقش المحافظ إمكانية استغلال بعض المناطق والمساحات المحيطة بالمستشفى، لإعداد خطة مستقبلية تستوعب أي توسعات أو إضافة خدمات طبية جديدة، خاصة في ظل تزايد الاحتياجات الصحية خلال السنوات المقبلة، وصعوبة توفير أماكن داخل المدينة لإنشاء مبانٍ جديدة للقطاع الصحي، موجها بعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لدراسة المقترحات وبحث الإجراءات اللازمة، بما يحقق الاستفادة من الإمكانات المتاحة ويدعم تطوير الخدمة الصحية دون التأثير على دور المستشفى الأساسي وتخصصه في أمراض الصدر.