سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق اندلع مساء اليوم الاثنين، في مساحة من الأشجار والنباتات داخل مصرف زراعي في مدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، حيث تمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات بشرية.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مصرف زراعي يضم أشجارا ونباتات في زمام مركز باريس.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية إلى موقع البلاغ السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران داخل المصرف الزراعي حتى لا تمتد للمناطق المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحريق.