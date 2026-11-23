بين الأزقة التراثية والجدران الصينية العتيقة، تفوح رائحة الياسمين لتروي حكاية صناعة ارتبطت بتاريخ مدينة فوتشو الصينية، التي تعد موطنًا لشاي الياسمين، أحد أبرز رموز هويتها الثقافية والتراثية، حيث تتحول زيارة «قرية الشاي» إلى رحلة تجمع بين سحر المكان وأصالة الحرفة وكرم استقبال الزوار.

ومنذ اللحظة الأولى لدخول القرية، يستقبل المكان زواره بواجهاته التراثية المميزة، حيث تتناغم العمارة الصينية القديمة مع تفاصيل الحياة اليومية، وتنتشر أجواء الضيافة التي تجعل الزائر يشعر بأنه أمام تجربة ثقافية تتجاوز مجرد التعرف على أنواع الشاي ومذاقاته.

وخلال الزيارة، التي جاءت على هامش برنامج تعزيز القدرات النسائية للدول الناطقة باللغة العربية بجمهورية الصين الشعبية، حظي الوفد المصري والعربي باستقبال دافئ من أحد كبار السن بالقرية، الذي قدم للزائرين حكاية شاي الياسمين، موضحًا أهمية هذه الصناعة التي تشتهر بها مدينة فوتشو، وكيف أصبحت جزءًا أصيلًا من تراثها وهويتها الاقتصادية والثقافية.

واستعرضت الزيارة مراحل صناعة شاي الياسمين، وما يرتبط بها من خبرات متوارثة، بداية من زراعة أزهار الياسمين، مرورًا بمراحل إعداد الشاي وتعطيره، وصولًا إلى المنتج النهائي الذي يجمع بين أوراق الشاي ورائحة أزهار الياسمين، في صناعة تحتاج إلى معرفة دقيقة وخبرة تراكمت عبر الأجيال.

ولم تقتصر مظاهر الترحيب على الشرح والتعريف بصناعة الشاي، بل امتدت إلى تفاصيل الضيافة الصينية الأصيلة، حيث استقبلت فتيات يرتدين الزي الصيني التقليدي الوفد المصري والعربي، وقدمن فناجين من شاي الياسمين الشهير الذي تشتهر به فوتشو، إلى جانب تشكيلة من الحلويات، في مشهد يعكس حرص أهل المدينة على مشاركة زوارهم عاداتهم الأصيلة، وتحويل جلسة الشاي إلى تجربة إنسانية وثقافية تحمل عبق الماضي وروح الصين.

ولم تكن الزيارة مجرد جولة سياحية للتعرف على صناعة الشاي، بل مثلت نافذة للتعرف على أحد مكونات الثقافة الصينية، وكيف تحافظ المدن على حرفها التقليدية وتقدمها للأجيال الجديدة والزائرين من مختلف أنحاء العالم، في صورة تجمع بين التراث والتنمية السياحية.

وأتاحت التجربة للمشاركات التعرف عن قرب على الثقافة المحلية لمدينة فوتشو، واكتشاف نماذج من الصناعات التراثية التي تعكس خصوصية المجتمع الصيني، وتبرز أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي باعتباره أحد عناصر الجذب السياحي والتواصل الحضاري.

وتبقى «قرية الشاي» واحدة من المحطات التي تمنح الزائر مذاقًا مختلفًا لفوتشو، فهنا لا يقدم الشاي في فنجان فحسب، بل يحمل حكاية مدينة وتاريخ حرفة وثقافة ضيافة صينية أصيلة، تتناقلها الأجيال وتفتح أبوابها للعالم، ليظل عطر الياسمين شاهدًا على تراث لا يزال نابضًا بالحياة.