حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا يوم غدٍ الثلاثاء موعدا لتوقيع عقود المعلمين المقبولين ضمن الدفعة الخامسة من مسابقة الـ30 ألف معلم بإدارات أبوتشت وفرشوط ودشنا التعليمية، وذلك بمقر ديوان عام المديرية.

ويبلغ إجمالي عدد المعلمين المستهدفين 437 معلما وفقا للكشوف المعلنة، موزعين على الإدارات الثلاث بواقع 134 معلما بإدارة أبوتشت، و168 معلما بإدارة فرشوط، و135 معلما بإدارة دشنا.

وأكد طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن إجراءات التعاقد تأتي في إطار استكمال منظومة تعيين معلمي الدفعة الخامسة، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع المعلمين على الإدارات التعليمية المقبولين بها، بما يحقق الرضا الوظيفي والاستقرار المهني، ويراعي احتياجات العمل.

وطالبت مديرية تعليم قنا جميع المعلمين الواردة أسمائهم بالكشوف المعلنة مسبقا بالتوجه إلى ديوان عام المديرية، لاستكمال إجراءات التعاقد وتوقيع العقود، مع الالتزام بالحضور لسرعة إنهاء الإجراءات.