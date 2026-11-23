تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، اليوم، مدرستي الكراكات للتعليم الأساسي وأبو قطفة الإعدادية المشتركة، التابعتين لإدارة بيلا التعليمية؛ لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انتظام حضور الطلاب والمعلمين، والوقوف على مستوى التحصيل الدراسي.

وخلال جولته، تابع وكيل الوزارة انتظام العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، وحرص على مناقشة الطلاب فيما درسوه من المناهج المقررة؛ للوقوف على مدى استيعابهم للمحتوى التعليمي، وتقييم مستوى التحصيل لديهم، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالطلاب ومتابعة مستواهم العلمي بصورة مستمرة.

وشدد جودة على ضرورة الالتزام بالانضباط المدرسي، وانتظام حضور الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم، مع تكثيف المتابعة داخل الفصول الدراسية، والعمل على معالجة أي معوقات قد تؤثر في سير العملية التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة أن الجولات الميدانية تستهدف تحقيق التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، والوقوف على أرض الواقع على مستوى الأداء داخل المدارس، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط والارتقاء بالمستوى العلمي والتحصيلي للطلاب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء مستقبل الوطن.