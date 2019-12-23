الناشطة السويدية جريتا تونبرج: أزمة المناخ «بدأت للتو»

وصف الكثيرون عام 2019 بأنه العام الذي أصبح فيه الناس على دراية بالتهديد الذي يمثله تغير المناخ، ولكن الناشطة السويدية جريتا تونبرج تعترض على ذلك الرأي.

وكتبت الناشطة السويدية المعنية بالدفاع عن قضايا المناخ، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: "اسمع الكثيرون يقولون إن عام 2019 هو العام الذي استيقظ فيه المواطنون على أزمة المناخ... وهذا هو اعتقاد خاطئ".

وقالت تونبرج: "لقد بدأ عدد صغير من الناس -ولكنه يتزايد بسرعة- - الاستيقاظ على أزمة المناخ. لقد بدأ ذلك للتو. نحن ما زلنا على السطح فقط".

وكانت تونبرج عادت الأسبوع الماضي، للوقوف أمام مبنى البرلمان في ستوكهولم، للقيام باحتجاجاتها الأسبوعية، بعد أن كانت بعيدة عن السويد لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر.

وبدأت تونبرج، التي حصلت مؤخرا على لقب شخصية العام في مجلة "التايم"، حركة عالمية لجذب الانتباه إلى تغير المناخ من خلال التغيب عن المدرسة أيام الجمعة.

ونظمت أول إضراب مدرسي لها في أغسطس 2018.

وألقت تونبرج أثناء تواجدها خارج السويد كلمات في اجتماعات المناخ من سويسرا إلى نيويورك، وتحدثت مؤخرا أمام مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة في مدريد وفي مسيرة في تورينو بإيطاليا.