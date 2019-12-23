حكومة بولندا توافق على أول ميزانية دون عجز في حقبة الديمقراطية

وافقت حكومة رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيسكي، اليوم الاثنين، على ميزانية العام 2020 بدون عجز .

وقالت الحكومة إن هذه أول ميزانية متوازنة تشهدها البلاد منذ استعادة الديمقراطية في عام 1989.

وأوضح مورافيسكي في مؤتمر صحفي أن مشروع قانون الميزانية يوفر شبكة أمان لبولندا في مواجهة الاضطرابات مثل التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو أو قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أو النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتابع مورافيسكي قائلا إن مشروع قانون الميزانية يظهر تسجيل إيرادات بنحو 3ر435 مليار زلوتي (113 مليار دولار أمريكي)، فضلا عن تسجيل نفقات عند نفس المستوى.

واستطرد رئيس الوزراء البولندي قائلا إن المبادرات الحكومية الرئيسية مثل إعانات الأطفال والمكافأة السنوية للمتقاعدين تم إدراجها في التخطيط المالي، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن خططًا لخفض الضرائب على الدخل الشخصي للأفراد.

وكانت الحكومة البولندية وافقت على المسودة الأولى لمشروع قانون ميزانية 2020 في أغسطس، أي قبل الانتخابات البرلمانية في أكتوبر، ولكن كان عليها مراجعة مشروع القانون بعد أن احتج فصيل من الأغلبية الحاكمة على رفع أقساط التأمين الاجتماعي للمواطنين الأثرياء.

وفي ذلك الوقت، احتج حزب المنصة المدنية المعارض على مشروع الميزانية، قائلا إنها ستعطل الاستثمارات، وتوجه بعض الإنفاق الضروري للحكومة المحلية، وستقتطع جزءًا من المدخرات التي وضعها البولنديون في صناديق التقاعد الخاصة.

ويجب الحصول على موافقة البرلمان على مشروع قانون الميزانية قبل أن يوقع عليه الرئيس ليصبح قانونا.