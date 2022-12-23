ألغت السلطات الأمريكية آلاف الرحلات الجوية إثر عاصفة ثلجية تحدث "مرة واحدة فقط في كل جيل"، في وقت تشهد فيه معظم مناطق الولايات المتحدة موجة برد وانخفاض شديد بدرجات الحرارة.



وحذرت السلطات من أن الظروف شديدة الخطورة للتنقل، في وقت يقبل الأمريكيون بكثافة على استعمال الطرق والمطارات في موسم الأعياد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



ووفقا لموقع "فلايت أوير" لتتبع حركة الطائرات، تقرر إلغاء أكثر من 447 رحلة جوية بالولايات المتحدة، بينما ألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية الخاصة بالركاب رحلات عشرات القطارات خلال عيد الميلاد، مما يربك خطط عشرات الآلاف للسفر لقضاء العطلات.



وتأجلت 8 آلاف و450 رحلة أمس الخميس، تشمل أكثر من ثلث الرحلات التي تسيرها شركات "أمريكان إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" و"ساوث وست إيرلاينز".



وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، إن العاصفة الشتوية تسببت في سقوط ثلوج بالغرب الأوسط، مع توقع اضطرابات كبيرة في السفر بشيكاغو، وديترويت، ومنيابوليس سانت بول.



ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن نداء إلى الشعب الأمريكي قائلا: "من فضلكم خذوا هذه العاصفة على محمل الجد.. أشجع الجميع على الاستماع إلى التحذيرات على المستوى المحلي.. الوضع خطير".



وأعلنت عدة ولايات حالة الطوارئ، ومن بينها أوكلاهوما وكنتاكي، فيما ستنخفض الحرارة بشدة وصولا إلى تكساس في جنوب البلاد.



وبحسب السلطات الأمريكية، من المحتمل أن تتسبب الثلوج والرياح في حدوث عواصف ثلجية في أماكن معينة، ما يجعل أي تنقل "خطيرا بل مستحيلا في بعض الأحيان".



ومن المنتظر أن تتفاقم الثلوج وتستمر خلال عطلة عيد الميلاد. وذهبت خدمة الأرصاد في بوفالو بولاية نيويورك إلى حد تسميتها "عاصفة تحدث مرة واحدة فقط في كل جيل". وستتأثر منطقة الغرب الأوسط والبحيرات العظمى على نحو خاص في نهاية هذا الأسبوع مع ظهور عواصف ثلجية.



ويمكن أن تهب عواصف بسرعة تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، ما قد يتسبب في سقوط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي.