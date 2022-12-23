إسبانيا تعتقل أحد أكثر 10 هاربين مطلوبين من قبل واشنطن

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الجمعة، اعتقال أحد أكثر 10 هاربين مطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في مدريد.



وأوضحت الشرطة في بيان: "ألقى عملاء من الشرطة الوطنية القبض على ’إم جي بي‘ بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة المارشالات الأمريكية، والمقر الوطني للإنتربول في مدريد"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



الرجل المشار إليه هو مايكل جيمس برات، وهو نيوزيلندي المولد، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، لجرائم تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي والأرباح غير المشروعة.



وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كان الجاني متورطًا في إنتاج مواد إباحية سمعية وبصرية، ووظف القاصرين والشابات بشكل مخادع. موقع برات، الذي نشر عليه المحتوى المحظور، حقق إيرادات تزيد على 17 مليون دولار.