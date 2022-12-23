 إسبانيا تعتقل أحد أكثر 10 هاربين مطلوبين من قبل واشنطن - بوابة الشروق
الجمعة 23 ديسمبر 2022 9:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

إسبانيا تعتقل أحد أكثر 10 هاربين مطلوبين من قبل واشنطن

وكالات
نشر في: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 9:34 م | آخر تحديث: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 9:34 م
أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الجمعة، اعتقال أحد أكثر 10 هاربين مطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في مدريد.

وأوضحت الشرطة في بيان: "ألقى عملاء من الشرطة الوطنية القبض على ’إم جي بي‘ بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة المارشالات الأمريكية، والمقر الوطني للإنتربول في مدريد"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

الرجل المشار إليه هو مايكل جيمس برات، وهو نيوزيلندي المولد، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، لجرائم تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي والأرباح غير المشروعة.

وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كان الجاني متورطًا في إنتاج مواد إباحية سمعية وبصرية، ووظف القاصرين والشابات بشكل مخادع. موقع برات، الذي نشر عليه المحتوى المحظور، حقق إيرادات تزيد على 17 مليون دولار.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك