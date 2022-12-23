المغرب وقرغيزستان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، بالعاصمة الرباط، مع نائب وزير الشئون الخارجية لجمهورية قرغيزستان أرتيكباييف مختاروفيتش، الذي يزوره المغرب حاليا، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال مختاروفيتش، في تصريحات له عقب اللقاء، إن المباحثات تناولت مستقبل العلاقات بين المغرب وقرغيزستان، مشيدا بجودة هذه العلاقات التي تعود إلى عام 1992.

وأكد أنه سيتم اعتبارا من العام المقبل، برمجة اجتماعات وزيارات بين البلدين، معربا عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيدها من خلال فتح قنصليتين فخريتين للبلدين قريبا.

وقال: "على الرغم من عدم وجود سفارتين للمغرب وقرغيزستان حتى الآن بالبلدين، فإننا سنواصل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم بعضنا البعض بالأمم المتحدة".