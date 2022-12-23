 مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين في انقلاب ميكروباص بالفيوم - بوابة الشروق
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مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين في انقلاب ميكروباص بالفيوم

مصطفى فرغلي:
نشر في: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 1:44 م | آخر تحديث: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 1:44 م
لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 18 آخرون في انقلاب ميكروباص بطريق (القاهرة- أسيوط) الغربي في الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى العام.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ بوقوع حادث مروري على طريق (القاهرة – أسيوط) الغربي، ووقوع وفيات وإصابات.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، كانت تقل ركابا في طريقها إلى محافظات الصعيد، ووقع الحادث نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين، وإصابة 18 آخرين، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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