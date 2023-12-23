ضابط إيراني بارز يهدد بغلق ممرات بحرية أخرى بسبب الحرب في غزة

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حذر ضابط إيراني بارز اليوم السبت، أنه قد يتم إغلاق ممرات بحرية دولية بخلاف البحر الأحمر ردا على الحرب في قطاع غزة.

وقال الجنرال محمد رضا نقدي، وهو متحدث باسم قائد الحرس الثوري الإيراني، إنه "مع استمرار الجرائم في قطاع غزة"، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها أن يتوقعوا أيضا ظهور المزيد من جماعات المقاومة.

ووفقا لوكالة أنباء فارس، قال الجنرال إن البحر المتوسط وجبل طارق وغيرهما من الممرات التي يمكن أن تغلق قريبا أيضا.

ونفت إيران أي تورط في الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي على الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية في طهران، إن جماعات المقاومة في المنطقة تمثل دولها وتتخذ قراراتها بناء على مصالحها.

واتهمت الولايات المتحدة طهران بالتورط المباشر في هجمات البحر الأحمر.