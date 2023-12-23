الجيش الصومالي يدمر معقلا لحركة الشباب وسط البلاد

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تمكنت القوات المسلحة الوطنية الصومالية بالتعاون مع القوات الصديقة، من تدمير معقل منسوب لمليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بجنوب إقليم مدغ، في ولاية غلمدغ الإقليمية وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم السبت، نقلا عن ضباط بالجيش "أن العملية العسكرية المشتركة حققت الهدف المنشود من استهداف الخلايا الإرهابية في أحراش جيح جيحك الفاصلة بين منطقتي عاد وعدلي بالإقليم".

وأشار الضباط إلى أن الجيش نجح أيضا في تدمير عتاد عسكري ومركبات تابعة للمتمردين.

وقالت وكالة صونا، إن القوات المسلحة الوطنية تواصل بالتعاون مع القوات المحلية، ملاحقة فلول مليشيات الخوارج بجنوب ووسط البلاد.

وتشن حركة الشباب هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية منذ العام 2007 من أجل فرض أحكام الشريعة الإسلامية.