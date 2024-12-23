عضو بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر: ستكون هناك أغلبية لصالح صفقة تبادل

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن العضو في المجلس الوزاري المصغر زئيف إلكين قوله "ستكون هناك أغلبية لصالح صفقة تعيد المختطفين".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زعيم المعارضة يائير لبيد، قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد صفقة في غزة بسبب سياسته.

وأضاف لبيد أن "نتنياهو يمارس الحيلة نفسها ويبلغ وسائل الإعلام بعد تقدم المفاوضات أنه لن يوقف الحرب"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأمس الأحد، ذكر تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن نتنياهو يعمل بجد للحصول على دعم حكومته للصفقة، مدركا حدود المناورة داخل ائتلافه.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو اكتشف قدرة الحكومة على الاستمرار حتى من دون دعم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحزبه اليميني، إلا أنه لا يزال يفضل الإبقاء عليه ضمن التحالف لتجنب مزيد من الاضطرابات السياسية.

بدورها، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن إسرائيل قدمت لحماس قائمة تضم 34 محتجزا تطالب بإطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، بما في ذلك أسماء لا تفي بمعايير حماس.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات ما تزال جارية حول قضايا رئيسة، منها تشغيل معبر رفح، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم، وعودة النازحين إلى شمال غزة، ما يعكس تعقيد التفاصيل التي تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي.