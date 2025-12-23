طقس هادئ في الإسكندرية قبل نوة الميلاد

تشهد مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية مع هبوب رياح متوسطة الشدة، في أجواء هادئة قبل نوة الميلاد؛ حيث يسود طقس معتدل مائل للبرودة نهارا، وبارد ليلا، مع استقرار في حركة الرياح وهدوء نسبي في حالة البحر.

ووفقا لتوقعات غرفة عمليات المحافظة، تستمر الأجواء المستقرة خلال الساعات المقبلة، دون مؤشرات على تقلبات حادة أو نوات مؤثرة، مع احتمالات ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، خاصة على المناطق الساحلية.

وفي إطار الجاهزية، رفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة درجة الاستعداد، مع التأكيد على جاهزية فرق الطوارئ وشركات الصرف الصحي، ومتابعة مخرات السيول وبالوعات الأمطار، تحسبا لأي تغيرات مفاجئة في الطقس، خاصة مع تزامن الفترة مع الاحتفالات وأعياد الميلاد.

وأكدت المحافظة استمرار المتابعة على مدار الساعة، والتنبيه على المواطنين بمتابعة النشرات الجوية الرسمية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصا خلال فترات الليل وانخفاض درجات الحرارة.