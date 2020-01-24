والدا المجنى عليه يطلبان القصاص لنجلهما.. ونجل خالة الضحية: ودع زوجته قبل الحادث وأوصاها بأبنائه الثلاثة



شهدت منطقة كوبرى البليدة الإقليمى بالعياط جنوب الجيزة، مقتل سائق، والشروع فى قتل ابن عمه «تباع»، على يد شخصين بعد سرقتهما باستخدام فرد خرطوش وفرا هاربين.



فى عزبة حسن التابعة لقرية المتانيا، التقت «الشروق» بأهل الضحية، وبصوت يملؤه الحزن بدأ والد المجنى عليه «مسعد صالح»، 54 عاما، سائق، فى سرد تفاصيل الحادث الأليم، قائلا: إن الضحية «صالح مسعد»، 28 عاما، كان يعمل سائقا على سيارة نقل تابعة لأحد مصانع الطوب، وفى يوم الواقعة خرج فى الثانية بعد منتصف الليل، بصحبة نجل عمه «هلال محمد»، 27 عاما، الذى يعمل معه كتباع، وتوجها إلى مصنع الطوب، وعند مرورهما على الطريق الإقليمى بكوبرى الباليدة بالعياط، استوقفهما المتهمون وطلبوا منهما دفع إتاوة مقابل المرور فرفض صالح ونجل عمه دفعها.



وقال للمتهمين «أنا مش معايا فلوس أنا سائق على باب الله».



وأضاف والد الضحية: حدثت مشادة كلامية بينهم؛ بسبب رفض ابنه النزول من السيارة، وعلى أثرها أطلق المتهمون أعيرة نارية على الضحية، استقرت طلقة أسفل بطنه وطلقة أخرى بالظهر، ليلفظ أنفاسه الأخيرة ويلقى مصرعه فى الحال، فى حين أصيب نجل عمه بالرأس، بعد سرقة الهاتف المحمول، وبعض الأموال من داخل السيارة، وفرا المتهمون هاربين.



وطالب والد الضحية بسرعة ضبط المتهمين، وتوقيع أقصى عقوبة عليهم وهى الإعدام.



والتقط أطراف الحديث عبدالرحمن محمد، 44 عاما، موظف، ونجل خالة المجنى عليه، مؤكدا أن الضحية كان محبوبا من الجميع، ودمث الخلق، ومجتهدا فى عمله حتى يسدد بعض الديون المستحقة عليه، مشيرا إلى أنه رفض تسليم السيارة المملوكة لمصنع الطوب إلى المتهمين قبل وفاته.



وأضاف: صالح رحمه الله ودع زوجته قبل الواقعة بأيام، وأوصها بالاهتمام بأولاده الثلاثة، وعند سماعها خبر وفاته فقدت القدرة على النطق.



وأشار إلى طلب والدة المجنى عليه، التى تحتسب نجلها عند الله شهيدا، مطالبة بالقصاص العاجل للمتهمين الذين غدروا بنجلها بسبب دفع كارتة طريق غير حكومية.



كانت نيابة جنوب الجيزة، صرحت بدفن جثة الضحية، بعد بيان الصفة التشريحة واستمعت إلى أقوال نجل عم الضحية، المصاب بالرأس، مطالبة بسرعة تحريات المباحث حول الواقععة.