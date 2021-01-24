عمرو جمال: لا أمانع اللعب للزمالك

أكد عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش، أنه لا يمانع بالانتقال للزمالك بعد معرفة موقفه النهائي مع الأهلي.

وقال عمرو جمال المعار من الأهلي لصفوف طلائع الجيش في تصريحات اليوم الأحد لقناة أون تايم سبورتس:" الأهلي هو بيتي رقم 1 أفريقيا وعربيا، لكن لم يحدث تواصل بيني وبين مسؤوليه".

وأضاف:" لدي عقد مع الأهلي مدته 3 سنوات، بالطبع الزمالك نادٍ كبير وأنا أحب الأندية الجماهيرية".

وأتم: "في حالة نهاية عقدي مع الأهلي، لا مانع من البحث عن أفضل العروض حتى لو كان بينهم الزمالك".

وقطع عمرو جمال إعارته إلى الصفاقسي، ليلعب في صفوف الطلائع لمدة موسمين.

وانتقل جمال إلى طلائع الجيش لمدة موسمين (انتقال نهائي دون أن يكون للفريق العسكري الحق في بيعه) بحيث يعود للأهلي بعد نهاية المدة، نظرًا لعدم إمكانية إعارة اللاعب كون قائمة الخمسة معارين من الأهلي مكتملة.

وتم توقيع عقد ثلاثي يضم الأهلي، طلائع الجيش والصفاقسي بحيث يتوجه بعد انتهاء فترة الإعارة إلى الصفاقسي التونسي لقضاء إعارة أخرى.