شركة الواحة للنفط الليبية تعلن الانتهاء من أعمال الصيانة وتبدأ الضخ

أعلنت "شركة الواحة للنفط" الليبية، الانتهاء من أعمال الصيانة وبدء ضخ النفط الخام إلى أكبر محطة تصدير في البلاد، وذلك بعد توقف تسبب في تراجع إنتاج الدولة العضو بمنظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك) إلى أدنى مستوى في شهرين.

وأوضحت الشركة، في بيان الليلة الماضية، أنه تم الانتهاء أمس الانتهاء من أعمال التوصيل لخطوط نقل النفط وتركيب الوصلات بكافة المواقع، وعددها خمسة مواقع وهي المستهدفة بالصيانة: النقطة 32 كلم و57 كلم و65 كلم و81 كلم حتى النقطة 144 كلم.

ونقل البيان عن رئيس قسم الإنتاج بحقل السماح مهندس عمر رمضان، القول إنه "تم منح الإذن لغرفة التحكم الرئيسية للبدء في ضخ الزيت بالخط".

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن الاستئناف يمهد الطريق لتدفق تدريجي لمئتي ألف برميل في اليوم كانت قد توقفت لإجراء الصيانة اللازمة الأسبوع الماضي.

وقبل التوقف المؤقت، كان إنتاج ليبيا من النفط الخام قد قفز إلى ما يقرب من 1.25 مليون برميل يوميا بعدما بدأ من وضع شبه ميت في سبتمبر، وذلك بفضل حالة الهدوء بين القوى العسكرية المتنافسة.

ووصل ما تضخه البلاد إلى نحو ثلاثة أرباع الكميات التي كانت تضخها قبل الثورة على زعيمها الراحل معمر القذافي عام 2011.