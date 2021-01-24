التحفظ على 142 ألف كمامة مجهولة المصدر في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم السبت، التحفظ على 142 ألف و500 قطعة "كمامة طبية" غير مطابقة للمواصفات القياسية، وبدون مستندات، مجهولة المصدر، بعد ضبطهم داخل مصنعين "غير مرخصين"، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام مسئولي مصنعين لإنتاج الكمامات الطبية غير مطابقة للمواصفات القياسية "بدون ترخيص" وبصدد ترويجها في الأسواق.

وبتقنين الإجراءات، تم مداهمة المصنعين، وضبط المسئولين عنهما، وبتفتيشهما عثر بداخلهما على المضبوطات، وبفحصها تبين أنها تشكل خطرًا على الصحة العامة للمواطنين، وكانت مُعدة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضرين جنح بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.