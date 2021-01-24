 يونايتد يقصي ليفربول من كأس إنجلترا في ليلة تألق صلاح بأولد ترافورد - بوابة الشروق
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يونايتد يقصي ليفربول من كأس إنجلترا في ليلة تألق صلاح بأولد ترافورد

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 9:03 م | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 9:04 م

استطاع مانشستر يونايتد، الإطاحة بـ ليفربول من كأس إنجلترا بعدما تغلب عليه ( 3 – 2)، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد.

وتألق محمد صلاح نجم ليفربول، في تلك المواجهة ونجح في تسجيل هدفين.

وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 18 من زمن المباراة، ثم تعادل جرينوود عند الدقيقة 26 لصالح يونايتد.

وفي الشوط الثاني تقدم مانشستر يونايتد في نتيجة اللقاء عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 48.

وتعادل صلاح في الدقيقة 58 بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت من بين قدمي هندرسون حارس مانشستر يونايتد.

وعند الدقيقة 78 استطاع البرتغالي برونو فيرنانديز أن يسجل هدف الفوز لصالح يونايتد من ضربة حرة مباشرة سكنت شباك الحارس البرازيلي أليسون.


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