الأرصاد: شبورة مائية وطقس شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء غدا الاثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الاثنين معتدل نهارا القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، على أن يكون شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء، بارد على جنوب سيناء.

وذكرت الهيئة، عبر موقعها الرسمي، أن فرص سقوط الأمطار منعدمة وحركة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، إضافة إلى تكون الشبورة المائية بمعظم الأنحاء، حيث تتواجد الشبورة بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، فتسجل على القاهرة والوجه البحري 20 درجة للعظمى و10 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 19 درجة للعظمى و11 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 20 للعظمى و11 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى و14 للصغرى، وشمال الصعيد 21 للعظمى و10 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 25 للعظمى و10 للصغرى.