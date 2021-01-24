عبدالغفار: مخطئ من يعتقد أننا لدينا مناعة ضد كورونا لها علاقة بالجو





قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعًا اليوم؛ لبحث شكل الدراسة ما بعد 20 فبراير، لافتًا إلى تأكيد جداول الامتحانات كما كانت معلنة من قبل إجازة منتصف العام.

وعن حضور الطلاب بالكليات بعد الإجازة، أضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء أمس السبت، أن هذا ما تستعد له الوزارة في الوقت الراهن، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن كل الاحتمالات واردة.

وأكد أن الوزارة حريصة على استكمال العام الدراسي، إلى جانب سلامة وأمان العاملين والطلاب وأسرهم، منوهًا إلى أن عدم وجود مواد أو درجات من خلال امتحانات يؤثر على الطلاب.

وعن أوضاع فيروس كورونا بمصر، أوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة تعمل على مراجعة إحصاءات الدول حول العالم، معلقًا: «مخطئ من يعتقد أننا لدينا مناعة لها علاقة بالجو».

وأشار إلى مقارنة المعدلات داخل مصر بألمانيا وإنجلترا وفرنسا والبرازيل، من حيث منحنى الموجة الثانية وموعد بدايتها، مضيفًا أن الوزارة توقعت انخفاض الأعداد تدريجيًا، خلال الربع الأول للعام الجاري.

وذكر أن هناك انخفاضًا قليلًا بإصابات كورونا داخل المستشفيات الجامعية عن الأسبوعين الماضيين، معربًا عن أمله في استمراره خلال شهر فبراير، وحدوث انكسار تدريجي لحين الوصول للمعدلات الطبيعية.