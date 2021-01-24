فلسطين والاتحاد الأوروبي يبحثان تطورات إجراء الانتخابات العامة

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، آخر التطورات المتعلقة بعقد الانتخابات العامة في فلسطين، وسبل دعمها من قبل الاتحاد.



وأكد أشتية، خلال اللقاء، اليوم الأحد بمكتبه، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الحكومة تعمل بكل طاقتها لإنجاح إجراء الانتخابات، موضحا أنها إجراء أمر وجودي، تتمثل أهميته في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية وحماية شعب فلسطين وحقوقه الديمقراطية.



ودعا الاتحاد الأوروبي إلى توفير كافة أشكال الدعم والمساندة التي تحتاجها العملية الانتخابية، بما في ذلك دعم ميزانية لجنة الانتخابات، وإرسال مراقبين دوليين للإشراف على العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة الضغط على إسرائيل لتمكين المواطنين الفلسطينين في القدس من المشاركة في الانتخابات بالترشح والانتخاب.



ومن جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد ومساندته لإجراء الانتخابات العامة بفلسطين، واستعداده لتوفير الرقابة والدعم الفني للجنة الانتخابات المركزية.