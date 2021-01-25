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ودع محمد النني لاعب وسط أرسنال، زميله السابق مسعود أوزيل، بعدما انتقل إلى فنربخشة التركي.

وانتقل أوزيل بشكل رسمي اليوم الأحد، إلى فنربخشة التركي قادما من نادي أرسنال الإنجليزي.

وكتب النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" "سأفتقدك كثيرًا ولكن أعلم أن المسافه لن تؤثر بصداقتنا".

وأضاف:" لقد كنت دائمًا رائعًا معي وقدمت لك اسيست لأفضل هدف سجلته بمسيرتك. حظًا موفقًا أخي".

ولعب النني مع أوزيل في صفوف أرسنال لعدة مواسم، وكان صانع الألعاب الألماني أحد أقرب اللاعبين للفرعون في الجانرز.