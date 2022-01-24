الانتخابات الرئاسية الإيطالية تنطلق اليوم

من المتوقع ألا تسفر الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم في إيطاليا عن فائز على الفور، بعدما أعلنت الأحزاب الحاكمة الرئيسية عن أن نوابها سوف يدلون بأوراق اقتراع فارغة.



وكان من المستحيل بالفعل اختيار خلف لسيرجيو ماتاريلا في اليوم الأول من الانتخابات، لأن ذلك يستلزم الحصول على ثلثي الأصوات من بين 1009 ناخبين، ولكن أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط لم تتفق على مرشح مشترك.



ولن تم اللجوء إلى نظام الأغلبية المطلقة لتحديد الفائز إلا بعد الجولة الرابعة من التصويت المقررة يوم الخميس.



وأعلن رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني أمس الأول السبت انسحابه من السباق. وحتى يوم أمس لم تكن لا أحزاب اليمين ولا اليسار قد اتفقت على مرشح مشترك.



وبعد فترة قصيرة من الثالثة من بعد الظهر (1400 بتوقيت جرينتش)، تمت دعوة أول ناخبين إلى قاعة التجمع بمجلس النواب في روما للإدلاء بأصواتهم. وبالإضافة لأعضاء البرلمان، يحق لأعضاء من مجلس الشيوخ –الغرفة الثانية من البرلمان- وممثلين من 20 منطقة التصويت أيضا.