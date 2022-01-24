البرلمان العربي يحذر من خطورة التصعيد الحوثي ضد السعودية والإمارات

أدان البرلمان العربي، بشدة، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية، صاروخين باليستيين تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم الاثنين، وكذلك الاعتداء الوحشي على مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية بإطلاق صاروخ باليستي سقط في المنطقة الصناعية.

وحذر البرلمان العربي في بيان اليوم من التصعيد الخطير لمليشيا الحوثي الإرهابية، مشددًا على أنه لا يهدد فقط أمن واستقرار الدولتين إنما هو تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي عامة والخليجي خاصة، كما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين ويقوض الأمن القومي العربي، ويضر بالأمن والسلم الدوليين.

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع السعودية والإمارات فيما تتخذانه من إجراءات لحفظ أمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، والوقوف معهما صفا واحدا ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها.

واعتبر البرلمان العربي أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من أفعال وفظائع تستهدف استقرار الدول ومواطنيها يشكل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي خاصة بعد قرارات مجلس الأمن ومجلس الجامعة العربية، مجددًا طلبه بضرورة إدراج مليشيا الحوثي وتصنيفها كمنظمة إرهابية.

وشدد على أن الهجمات الإرهابية التي قامت بها المليشيا الحوثية تعكس طبيعتها الإرهابية وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.