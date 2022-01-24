الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى 25 يناير

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الشرطة والـ11 لثورة 25 يناير.

وقال المجلس - في بيان اليوم الأحد - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم أصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين به بمناسبة عيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير".

وتابع: تلك الذكرى الخالدة التي ضرب فيها رجال الشرطة وما زالوا أكبر النماذج في تقديم التضحيات للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وحماية أبنائه؛ ومواجهة الإرهاب والجريمة؛ حتى سقط منهم مئات الشهداء الذين جادوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة، من أجل عزة وكرامة وطننا الغالي وشعبنا الأبي الكريم.

وأشار البيان: إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة قادرة على صناعة مستقبل أفضل لشعب مصر العظيم.

واختتم: ندعو الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام عليكم سيادة الرئيس بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم الله لمصر زعيما لها وقائدًا لمسيرتها نحو المجد والرفعة والرفاهية ، كما ندعو الله أن يوفق سيادتكم ويسدد خطاكم في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر الغالية.