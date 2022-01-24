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كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، حقيقة طلب النادي الأهلي التعاقد مع أحمد ياسين، لاعب منتخب مصر.

وقال أشرف نصار في تصريحات إذاعية: «في الحقيقة لم نتلق من الأهلي أي عرض رسمي لضم أحمد ياسين».

وأضاف: «متمسكون بأحمد ياسين ونريد الحفاظ على القوام الأساسي للفريق للتواجد في مركز متقدم بالدوري العام».

وواصل: «كنادي البنك الأهلي استفدنا من الكأس، وعدم الغياب عن لعب مباريات طوال فترة بطولة أفريقيا، ومنح الفرصة للاعبين جدد».

وعن امكانية التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية.. قال رئيس النادي: «خالد جلال طلب مهلة حتى يوم الأربعاء لتحديد احتياجات الفريق».

وارتبط اسم والتر بواليا الذي فسخ عقده مع مالاتيا سبور التركي، الذي لعب له على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، بالتواجد في صفوف البنك الأهلي في الفترة القادمة.