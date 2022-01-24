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أحبطت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمود فتحي شلبي مدير إدارة تفتيش الركاب، محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أرمينيا على رحلة طائرة رقم (994)، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب أرميني الجنسية يحمل حقيبة هاند باج، نظرًا لكثرة ترده على المطار خلال فترات قصيرة.

وجرى تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعةX-RAY، وتبين وجود أجسام معتمة ومتماثلة داخل الحقائب، وعلى الفور جرى تفتيش الأمتعة الشخصية للراكب، وجرى العثور على 290 سيجارة إلكترونية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقدرت قيمة التعويض الجمركي المستحق 250 ألف جنيه.

وقرر محمد لطفي عامر مدير عام جمارك الفروع بجنوب سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2022.