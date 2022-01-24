المملكة المتحدة تعتزم إنهاء اختبارات كوفيد للمسافرين الملقحين

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة سوف تتوقف عن مطالبة المسافرين الملقحين الخضوع لاختبار كوفيد-19 بعد وصول إنجلترا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي القواعد الجديدة عقب أن تم مؤخرا إلغاء متطلبات الاختبار ما قبل صعود الطائرة وهو جزء من تخفيف عام لقيود كوفيد-19 فيما تبدأ المملكة المتحدة في التعامل مع الفيروس على أنه متوطن.

وقال جونسون لقنوات تلفزيونية، اليوم الإثنين، في مقابلة مجمعة: "إذن نتيجة ما نفعله بشأن السفر لإظهار أن هذا البلد مفتوح للتجارة ومفتوح أمام المسافرين، سوف ترون تغييرات حتى لا يعود من الضروري على الأشخاص الذين يصلون الخضوع للاختبارات في حال كانوا تلقوا التلقيح مرة واحدة أو مرتين".

ومن المتوقع أن يدلي وزير الصحة ساجد جاويد بمزيد من التفاصيل في بيان أمام مجلس العموم مساء اليوم الإثنين.

وتعمل المملكة المتحدة على تخفيف "الخطة ب" من قيود كوفيد-19 التي جرى تنفيذها عبر إنجلترا في ديسمبر فيما ينتشر متحور أوميكرون بسرعة بين السكان.

ولم يعد مطلوبا من المواطنين العمل من المنزل وسوف يتم التخلي عن القواعد التي تجبر الأشخاص على ارتداء الكمامات في المتاجر ووسائل النقل العام من 27 يناير.

وسوف ينتهي جواز كوفيد الإلزامي للشركات الأسبوع الجاري أيضا.