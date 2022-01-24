 الناتو يرسل تعزيزات لدول شرق الحلف - بوابة الشروق
الإثنين 24 يناير 2022 4:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

الناتو يرسل تعزيزات لدول شرق الحلف

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 24 يناير 2022 - 4:38 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 4:38 م

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن عددا من دول الحلف قررت إرسال المزيد من القطع البحرية والطائرات إلى دول أوروبا الشرقية في الأيام القادمة.

وأضاف الحلف، في بيان، أن "الولايات المتحدة أوضحت أيضا أنها تدرس زيادة وجودها العسكري في الجزء الشرقي من الحلف".

وأوضح الناتو أن الدنمارك ستقوم بنشر فرقاطة في بحر البلطيق وأربع طائرات مقاتلة إلى ليتوانيا، وستسهم إسبانيا بسفن لقوات الناتو البحرية؛ كما أن فرنسا مستعدة لإرسال قوات إلى رومانيا؛ فيما سترسل هولندا مقاتلتيْن إلى بلغاريا اعتبارا من أبريل.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، في ظل المخاوف من خطط روسية لغزو أوكرانيا: "سيواصل الناتو اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم، بما في ذلك المنطقة الشرقية من الحلف".

وأضاف: "سنرد دوما على أي تدهور في بيئتنا الأمنية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك