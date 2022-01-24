 واشنطن تبحث إعادة تصنيف «أنصار الله» الحوثية كمنظمة إرهابية - بوابة الشروق
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واشنطن تبحث إعادة تصنيف «أنصار الله» الحوثية كمنظمة إرهابية

وكالات
نشر في: الإثنين 24 يناير 2022 - 11:31 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 11:31 م

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة تبحث إعادة تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية كمنظمة إرهابية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي إن "الهجمات على الإمارات والسعودية، وكذلك الضربات الجوية الأخيرة على اليمن التي قتلت مدنيين، تمثل تصعيدا مقلقا لا يؤدي سوى إلى مفاقمة معاناة الشعب اليمني".

وطالب برايس جميع الأطراف بإعلان "وقف لإطلاق النار"، والمشاركة في "عملية سلام برعاية الأمم المتحدة".

وقال أيضا "نجدد التزامنا بالمساعدة في تعزيز دفاعات شركائنا السعوديين والإماراتيين".


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