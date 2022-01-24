4576 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات الفصل الأول بالوادي الجديد

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادى، وذلك على مستوى 118 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، تضم نحو 4576 طالبا وطالبة.

وقال إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطهير المدارس، بالإضافة إلى التأكيد على تعقيم اللجان يوميا قبل وبعد أداء الامتحانات، مشددا على تباعد المسافات بين الطلاب داخل اللجان، وضرورة ارتداء الكمامة الواقية لجميع القائمين على أعمال الامتحانات والطلاب؛ لضمان الحماية من فيروس كورونا.

وأشار إلى المتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس.