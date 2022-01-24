الصحة: توافر 25 ألف جرعة من عقار «المولونبيرافير» المضاد لكورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه تم توافر 25 ألف جرعة من عقار «المولونبيرافير» المضاد لكورونا، والذي تم التصريح باستخدامه الطارئ اليوم من قبل هيئة الدواء المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية عملت على توافر المادة الخام لعقار «المولونبيرافير»، منذ 8 أشهر ماضية، وتم تصنيعه محليًا، وهناك مادة خام تكفي لصناعة 150 ألف جرعة أخرى.

وتابع، أن مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا، ورابع دولة عالميًا يتوافر بها هذا العقار بعد الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن 66% من الحالات المصابة بالفيروس لا تظهر عليها أعراض.

واستكمل، أن الدولة المصرية تعمل خلال الفترة الحالية على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، متابعًا أن هناك توجيهات مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء بالتشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية.



